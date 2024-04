Fast 30 Konzerte innerhalb von sechs Wochen ziehen die Veranstalter des Sommerfestivals in Wolfsburg durch. Auch in diesem Jahr soll wieder eine Reihe bekannter Musikgrößen Besucher anlocken.

Wolfsburg - Für das Sommerfestival in Wolfsburg werden 2024 internationale Stars wie Katie Melua und James Blunt erwartet. Insgesamt seien 29 Konzerte für das sechswöchige Festivalprogramm geplant, teilte die Autostadt am Donnerstag mit. Musikfreunde dürfen sich auch auf deutsche Größen wie Jan Delay, Silbermond, Juli, Scooter und Michael Schulte auf den beiden Bühnen freuen. Im vergangenen Jahr zog das Festival in dem Themenpark und Auslieferungszentrum von Volkswagen nach Veranstalterangaben mehr 250.000 Besucher an.