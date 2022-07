Sommer-Klassik an Müritz mit „Magischen Filmmomenten“

Waren/Neubrandenburg - Mit Musik aus 100 Jahren Filmhistorie will die Neubrandenburger Philharmonie Klassik-Fans nach der Corona-Zeit wieder an die Müritz locken. Wie eine Sprecherin des Ensembles am Montag sagte, steht das „MüritzProms-Konzert“ an diesem Mittwoch im Stadthafen von Waren an der Müritz unter dem Motto „Magische Filmmomente“. Zusammen mit der Sängerin und Entertainerin Carry Sass sollen direkt an der Mole Melodien aus Filmen wie „Der Pate“, „Die Tribute von Panem“, „Der blaue Engel“ sowie aus dem Edith Piaf-Film „La Vie en rose“ erklingen.

Die Sängerin Sass, die mit bürgerlichem Namen Kerstin Saß heißt, wuchs als Kind eines Musikers und einer Lehrerin in Mecklenburg auf. Sie studierte in Berlin, arbeitete unter anderem am Berliner Metropol-Theater und wirkte in Shows mit Harald Juhnke und Diether Krebs mit und lebt in Brandenburg. Die „Müritz-Proms“ mit einem der wichtigsten Musikensembles im Nordosten sind bei Touristen an der Seenplatte beliebt. Eine weitere Auflage der „Magischen Filmmomente“ ist im September in der Konzertkirche Neubrandenburg geplant.