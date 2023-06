Berlin - Ob Mauerpark, James-Simon-Park und Monbijoupark oder der Volkspark in Friedrichshain - wie jeden Sommer sorgen lautstarke Partys und Vermüllung für Ärger. Hinter der Berliner Polizei liegen bereits erste Einsätze wegen Ausschreitungen. Beamte und Beamtinnen sind mit Beginn der wärmeren Temperaturen verstärkt zu Fuß und per Auto unterwegs, wie ein Sprecherin schilderte. Auch die Bezirke setzen auf Kontrollen - und eine häufigere Abfallbeseitigung.

Ein Alkoholverbot, wie es 2022 nach gewaltvollen Ausschreitungen zeitweise für den James-Simon-Park und den Monbijoupark galt, erwägt bislang niemand. Das ergab eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Bezirken, in denen besonders beliebte Parks liegen.

„Ein solches Verbot wäre nur dann sinnvoll, wenn es auch konsequent überwacht werden könnte“, hieß es etwa vom Bezirk Pankow. Dafür fehlten die Kapazitäten. Außerdem sei eine landesweite Regelung erforderlich, so eine Sprecherin. Vereinzelte bezirkliche Verbote würden lediglich „zu einer Verlagerung und Konzentration etwaiger Problemlagen in Park- und Grünanlagen anderer Bezirke beitragen“. Der Bezirk ist beispielsweise bei ordnungsrechtlichen Fragen für den auch von Touristen beliebten Mauerpark zuständig.

Der Bezirk Mitte hatte im vergangenen Jahr mit einem Alkoholverbot auf Ausschreitungen in Parks reagiert - was aber vom Berliner Verwaltungsgericht gekippt wurde. Aus Sicht der Richter war die Maßnahme nicht geeignet, um Grünanlagen vor Exzessen zu bewahren. Lärm, Vermüllung, wildes Urinieren und anderes rücksichtsloses Verhalten seien nach dem Grünanlagengesetz ohnehin nicht erlaubt, so das Gericht. Solche Verbote müssten konsequent durchgesetzt werden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Bezirke in der Pflicht, Ideen und Konzepte zu entwickeln, damit es erst gar nicht zu solchen Exzessen kommt. Für den Berliner GdP-Landesvorsitzenden Thorsten Schleheider seien etwa Zugangskontrollen, Zäune, Alkohol- und Glasflaschenverbote oder Security ab einer bestimmten Uhrzeit sinnvoll. Der Polizei fehlten die Kapazitäten, um präventiv durch die Parks zu laufen, betonte Schleheider. „Polizisten sind keine Parkranger.“

Gleichwohl sind Beamtinnen und Beamte mit Beginn der wärmeren Temperaturen verstärkt in den Parks unterwegs. Spätestens seit der Corona-Pandemie mit geschlossenen Clubs seien Kontrollen von Grünanlagen ein Muss, erklärte eine Polizeisprecherin. Dies erfolge in Uniform und Zivil, zu Fuß und im Streifenwagen. „Wir beobachten die Situation und passen die Einsatzlage flexibel an“, erklärte sie. Teils seien auch mobile Wachen unterwegs, um Anlaufpunkte zu bieten. „Dort kann ein gefundener Schlüsselbund abgegeben werden, aber auch Strafanzeige erstattet werden.“ Kristallisierten sich problematische Schwerpunkte heraus, könnten auch Einsatzhundertschaften hinzugezogen werden, so die Sprecherin.

Nach Angaben der Bezirke zeigen auch die Ordnungsämter verstärkt Präsenz. Der Parkdienst sei täglich teilweise bis 2.00 Uhr morgens vor Ort, hieß es etwa vom Bezirk Mitte. „Mit der Polizei arbeitet das Ordnungsamt insbesondere dann zusammen, wenn es um die Einhaltung der Regeln bezüglich des Grillens geht“, erklärte eine Sprecherin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Die Auflösung illegaler Party obliege im Wesentlichen der Polizei. Tempelhof-Schöneberg arbeitet nach Angaben des Bezirksamtes seit 2019 mit „Parkläufern“ zusammen. Diese verfolgten einen „deeskalierenden, pädagogischen Ansatz mit sehr guten Ergebnissen“, erklärte ein Sprecher.

Um der Vermüllung Herr zu werden, haben die Bezirke ihre Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) verstärkt. Ginge es nach ihnen, wäre diese für die Reinigung aller öffentlichen Grünanlagen zuständig. „Für dieses Modell setzen sich alle zwölf Bezirke in den entsprechenden Gremien ein“, hieß es vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Wegen des logistischen Aufwands für die BSR und der Finanzierung sei aber keine schnelle Lösung zu erwarten.

Trotzdem setzt sich der Bezirk Mitte nach Angaben einer Sprecherin dafür ein, dass „die für 2025 vorgesehene Reinigung aller Parkanlagen durch die BSR schon früher erfolgt“. Und Treptow-Köpenick sähe es gerne, wenn die BSR künftig zusätzlich zu Betreuung von bisher vier Grünanlagen vier weitere übernehmen könnte, darunter einen Teil des Treptower Parks und die Wuhlheide.

Friedrichshain-Kreuzberg hat nach Angaben der Sprecherin für „außerordentlich hochfrequentierte Grünanlagen“ 240 Metalltonnen angeschafft. Obwohl in dem Bezirk so viele Abfallbehälter wie nirgendwo anders in der Stadt stünden und diese bis zu sechsmal pro Woche geleert würden, seien diese oft überfüllt. Neukölln bietet unterdessen Rauchern einen kostenlosen „Aschenbecher to go“ an, um achtlos weggeworfene Kippen im Bezirk zu vermeiden.