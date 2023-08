Ein Wachturm für den Schwimmeister am Ufer des Freibades Heidesee in Halle.

Offenbach/Magdeburg - Der Sommer war in Sachsen-Anhalt nicht nur erneut zu warm, er war auch deutlich zu nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch bei der Vorstellung der Sommerbilanz mitteilte, fielen in Sachsen-Anhalt rund 245 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit lag die durchschnittliche Regenmenge zwar unter dem bundesweiten Schnitt (270 Liter pro Quadratmeter), allerdings war es deutlich nasser als sonst in Sachsen-Anhalt. Im Vergleich zur international gültigen Referenzperiode der Jahre 1961 bis 1990 fiel in diesem Sommer rund 40 Prozent mehr Regen als üblich.

Die Durchschnittstemperatur lag den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt bei 18,7 Grad und damit 1,8 Grad über dem Referenzwert der Jahre 1961 bis 1990. Bundesweit lag die Durchschnittstemperatur sogar 2,3 Grad darüber. „Seit nun 27 Jahren werden in Deutschland zu warme Sommer gemessen“, sagte DWD-Sprecher Uwe Kirsche. „Wieder können wir den Klimawandel live erleben.“

Trotz des vielen Regens registrierte der DWD 690 Sonnenstunden in Sachsen-Anhalt - 80 Stunden mehr als der Vergleichswert.