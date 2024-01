Gardelegen - Im Rahmen einer Nato-Übung sollen in den kommenden Monaten immer wieder deutsche und internationale Soldaten auch Sachsen-Anhalt durchqueren. Insgesamt rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten aller Nato-Mitgliedsstaaten sowie Schweden sollen an der Übung namens „Steadfast Defender“ (etwa „Standhafter Verteidiger“) teilnehmen, wie ein Sprecher der Bundeswehr auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte. Vor allem das Autobahnkreuz Magdeburg würden die Kräfte häufig passieren. Über Beeinträchtigungen im Verkehr werde die Bundeswehr kurzfristig informieren, hieß es. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Ziel der Übung sei es, Einheiten und Verbände zu verlegen und zu transportieren sowie Verfahren und Taktiken zu vereinheitlichen, erklärte der Sprecher. Nach früheren Angaben des Oberbefehlshabers der Nato-Streitkräfte in Europa, Christopher Cavoli, sollten erste Vorbereitungen schon in dieser Woche beginnen. Der eigentliche Start ist dann für Februar vorgesehen.

Die Bundeswehr beteilige sich mit rund 12.000 Kräften, hieß es. Die deutschen Kräfte übten unter dem Namen „Quadriga“. Die rund vier Monate dauernde Nato-Übung ist nach Angaben des Bundeswehrsprechers in vier Teile geteilt. Einheiten und Verbände der Heeresdivisionen, der Marine und der Luftwaffe sollen daran teilnehmen.

Die Teilübungen finden demnach unter anderem in Norwegen, Polen und Rumänien statt. Zunächst übten die Kräfte zwischen Januar und März in Norwegen unter extremen Wetterbedingungen gemeinsam mit Kräften aus Finnland, dem jüngsten Nato-Land, sowie Schweden, das derzeit noch nicht Mitglied der Nato ist. Anschließend seien unter anderem ein Marsch durch Deutschland in Richtung Litauen und Übungen von Fallschirmjägern geplant. Die deutschen Kräfte wollen damit einen Beitrag „zur Abschreckung an der Nato-Ostflanke“ leisten.

Während der Übung würden die Einheiten und Verbände zunächst alarmiert, sagte der Sprecher. Daraufhin bereiteten sie ihr Material und ihre Ausrüstung vor. Darunter falle auch der Transport von Fahrzeugen und Großgeräten über die Straße oder auf der Schiene quer durch Deutschland. Nach Angaben des Sprechers ist die Verlegeübung die größte der Bundeswehr seit dem Kalten Krieg.