Hermsdorf - Bei der Kontrolle eines Transporters auf der Autobahn 9 am Hermsdorfer Kreuz (Saale-Holzland-Kreis) hat die Polizei gestohlene Solartechnik im Wert von rund 135.000 Euro entdeckt. Grund für die Kontrolle war laut Autobahnpolizei, dass der Richtung Berlin fahrende Transporter überladen aussah, wie es am Freitag hieß. Auf der Ladefläche entdeckten Beamte demnach eine große Menge gestohlener sogenannter Solarwechselrichter. Zudem seien alle elektrischen Leitungen an den Wechselrichtern abgeschnitten worden.

Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat laut Polizei bereits einen Haftantrag gestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge stammt die Elektronik von zwei Solarparks einer Firma im niederbayerischen Mainburg. Sogenannte Wechselrichter wandeln dort Gleichstrom in Wechselstrom um. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.