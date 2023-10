Bernburg - Um das Nebeneinander von Solarenergie und Landwirtschaft zu erproben, hat die Hochschule Anhalt in Bernburg eine neue Photovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen. Ziel sei es, Konzepte für Photovoltaikanlagen zu entwickeln, die Landwirtschaft und Naturschutz in Einklang brächten, sagte der Präsident der Hochschule, Jörg Bagdahn, am Montag. Energie- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) betonte, innovative Lösungen wie Agri-Photovoltaik hätten großes Potenzial und könnten in einem landwirtschaftlich geprägten Land wie Sachsen-Anhalt verstärkt zum Einsatz kommen.

Die Anlage ist Teil eines größeren Forschungsprojekts, das vom Bund gefördert wird. Das besondere an der Anlage in Bernburg sei, dass die Solarmodule senkrecht auf dem Feld stünden und dazwischen Feldfrüchte und Wildpflanzen für Insekten angebaut werden könnten. Neben der Anlage in Bernburg gibt es im Rahmen des Forschungsprojekts auch noch weitere Anlagen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg.