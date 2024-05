Hannover - Vor dem Landgericht im ostfriesischen Aurich hat ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine 87 Jahre alte, pflegebedürftige Mutter ermordet haben soll. Der 61-Jährige habe seine Mutter im vergangenen November in der gemeinsamen Wohnung in Weener im Landkreis Leer heimtückisch getötet, sagte der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage am Mittwoch. Demnach soll der Deutsche seiner Mutter, die in ihrem Bett schlief, mehrere Minuten lang ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben, bis sie keine Regung mehr zeigte. Die 87-Jährige habe noch versucht, sich zu wehren. Sie sei aber im Schlaf überrascht worden und arg- und wehrlos gewesen, sagte der Staatsanwalt. Die Frau erstickte.

Nach der Tat hatte der 61-Jährige selbst die Polizei alarmiert. Er wurde festgenommen. Das mögliche Motiv des Sohnes blieb beim Prozessauftakt unklar. Der Angeklagte selbst äußerte sich zu dem Vorwurf nicht. Laut seines Verteidigers sollte es an einem weiteren Verhandlungstag eine Erklärung geben.

Vor der Tat soll es zwischen der Mutter und dem Sohn finanzielle Streitigkeiten gegeben haben. Das schilderten ein Polizist und eine Polizistin des Einsatzes, die als Zeugen vernommen wurde. Entsprechende Äußerungen hatte der Sohn ihren Angaben zufolge in einem Gespräch mit den Polizisten unmittelbar nach der Festnahme am Tatort gemacht. Demnach soll der 61-Jährige schon mehrmals überlegt haben, seine Mutter zu töten - an diesem Abend Ende November habe er dann den Entschluss gefasst, gab der Polizist das Gespräch mit dem Angeklagten wider.

Der Prozess musste während einer weiteren Zeugenvernehmung wegen eines medizinischen Notfalls bei dem Angeklagten abgebrochen werden. Der 61-Jährige, der in einem Rollstuhl sitzt, sollte medizinisch behandelt werden. Es sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt.