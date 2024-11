Köln - Die deutsche Social-Media-Branche hat bei der VideoDays Festival Award-Gala in Köln die besten Creators des Jahres gekürt. Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern ist unter anderem Schauspieler Helge Mark (30) in der Kategorie „Comedy“. Der Tiktok-Star ist derzeit in der RTL-Show „Die Verräter“ zu sehen. Extremsportler Arda Saatci bekam die Auszeichnung in der Sparte „Sports“. Der Berliner lief in diesem Jahr von seiner Heimatstadt bis zum New Yorker Times Square - über 3000 Kilometer.

„Die Ausgezeichneten haben in diesem Jahr etwas geschaffen, das herausragend war in einer Branche, die immer größer und dynamischer wird. Es gibt einen immer größeren Kampf um Aufmerksamkeit. Sie haben es geschafft, sich davon abzusetzen“, sagte Mitorganisator Tobias Schiwek vom Medienunternehmen We Are Era der Deutschen Presse-Agentur.

Preise für Ultra-Läufer und Podcasterin

Der deutsch-kurdische Comedian Tahsim Durgun wurde als Creator des Jahres ausgezeichnet. Er wurde vor allem durch ein satirisches Video zu den Abschiebeplänen der AfD bekannt.

Twitch-Durchstarter Zarbex aus Schleswig-Holstein räumte bei der Preisverleihung vor 750 Gästen gleich zwei Awards ab – in den Kategorien „Gaming“ und „Streaming“. Die Tiktokerin und Podcasterin Kim Viktoria Koch, besser bekannt als „kimisinamood“, bekam den Publikumspreis und Aktivist Fabian Grischkat einen Award für soziale Verantwortung.

Bei der selbst ernannten „Oscar-Verleihung der Social-Media-Branche“, die mit fast drei Stunden überraschend lang dauerte, wurden insgesamt 19 Preise durch eine Fachjury verliehen. Zuvor hatten sich beim VideoDays Festival Content Creators mit Akteuren der Kreativ- und Medienbranche vernetzt - wie Produzenten, Medienhäuser und Agenturen.