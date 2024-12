Nach nur neun Tagen Vorbereitung wird es für den FC Bayern 2025 in der Bundesliga wieder ernst. So sieht der Fahrplan der Münchner zu Beginn aus.

München - Der FC Bayern München startet am 2. Januar mit dem ersten Mannschaftstraining ins neue Fußball-Jahr. Am 3. Januar (10.30 Uhr) findet eine öffentliche Einheit der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany vor Fans an der Säbener Straße statt. Einige Spieler, die noch im Aufbautraining nach einer Verletzung sind, werden den Angaben zufolge bereits zwischen den Feiertagen individuelle Einheiten absolvieren.

Der Spitzenreiter aus Bayern bestreitet seine Generalprobe für den Pflichtspielstart am 6. Januar (18.00 Uhr) beim 17-maligen österreichischen Meister FC Red Bull Salzburg. Am 11. Januar (18.30 Uhr) wird es für Jamal Musiala & Co. in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach wieder ernst.

Im DFB-Pokal sind die Münchner nicht mehr dabei. In der Champions League geht es für sie in den Duellen bei Feyenoord Rotterdam (22. Januar) und zuhause gegen Slovan Bratislava (29. Januar) um eine Platzierung unter den ersten Acht, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen.