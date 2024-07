München - Noussair Mazraoui vom FC Bayern München steht laut eines Medienberichts kurz vor einem Wechsel zu West Ham United. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben die Münchner eine Einigung mit dem Premier-League-Club erzielt.

Demnach belaufen sich die Transfergebühren auf 15,5 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an Bonuszahlungen für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Allerdings müssten noch weitere finanzielle Details zwischen beiden Clubs geklärt werden, hieß es weiter. Auch Manchester United sei weiter am marokkanischen Rechtsverteidiger interessiert.