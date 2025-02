Schon häufiger war Reisch nah an den Top Drei. Doch auch in Hessen reicht es nicht. Zwei Teamkolleginnen haben größere Probleme.

Willingen - Skispringerin Agnes Reisch hat beim Heim-Weltcup in Willingen das Podest knapp verpasst. Die 25-jährige Deutsche sprang am zweiten Tag der Skisprung-Party an der Mühlenkopfschanze in Hessen auf Rang fünf. Nach dem ersten Durchgang war Reisch Vierte. Es gab einen norwegischen Doppelsieg: Eirin Kvandal gewann vor Anna Odine Ström. Die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger landete auf Rang drei.

Die Deutschen Katharina Schmid (11.) und Selina Freitag (8.) verpatzten ihre ersten Sprünge, steigerten sich aber im zweiten Durchgang etwas. Am Freitag waren Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Schmid und Freitag im Mixed-Team-Wettkampf auf den dritten Platz gesprungen.