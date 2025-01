Die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende, für viele Familien lockt da zum Abschluss noch einmal ein Ausflug in den Schnee. Doch lohnt sich die Fahrt nach Altenberg, Oberwiesenthal und Co?

Oberwiesenthal/Altenberg - Zum Ausklang der Weihnachtsferien stellen sich Sachsens Skigebiete am Wochenende auf einen erneuten Ansturm an Besuchern ein. Die Pisten werden vielerorts beschneit, doch reicht der Schnee nicht, um alle Abfahrten zu öffnen. So etwa am Fichtelberg. Auch in Altenberg laufen die Lifte. Darüber hinaus locken im Erzgebirge Loipen und Winterwanderwege. So wurden am Freitag etwa aus Johanngeorgenstadt, Morgenröthe-Rautenkranz, Hammerbrücke und Klingenthal Neuschnee und gespurte Loipen gemeldet. Auch am Fichtelberg sind mehrere Loipen und Winterwanderwege geöffnet.

Herrlicher Sonnenschein hatte zwischen Weihnachten und Neujahr für einen Run auf die hiesigen Wintersportorte gesorgt. Schon bei der Anreise stauten sich die Autos, viele Ausflügler hatten Mühe, einen Parkplatz zu finden und mussten an Imbissen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. „Wenn es zwischen Weihnachten und Silvester Schnee gibt, werden wir überrannt“, erklärte Manuel Püschel, Betriebsleiter in Altenberg. Zu den Skifahrern kämen dann auch viele Rodler, Wanderer und Ausflügler.

Wetterdienst erwartet neue Schneefälle

Das bestätigt René Lötzsch von der Fichtelberg Schwebebahn. Zwischen den Jahren seien sehr viele Touristen und Tagesgäste in Oberwiesenthal gewesen. „Wir sind sehr zufrieden.“ Für das anstehende Wochenende stellt er sich auf einen erneuten Ansturm ein, der aber nicht ganz so groß werden dürfte wie zuletzt. Mehr Pisten zu öffnen, sei aber nicht möglich, betont er. Dafür reiche der Schnee nicht. Aktuell sind die Abfahrt an der Himmelsleiter sowie die Strecke vom Gipfel des Fichtelbergs durch den Wald zur Talstation der Schwebebahn geöffnet. Am benachbarten Keilberg auf tschechischer Seite hatten am Freitag 15 von 32 Pisten geöffnet.

Am Wochenende könnte es laut Deutschem Wetterdienst neuen Schnee geben. Ab Sonnabendabend zieht den Angaben nach von Südwesten eine Warmfront über Deutschland nordwärts. Dabei falle anfangs Schnee, später gefrierender Regen. Vor allem in den Mittelgebirgen könne es innerhalb weniger Stunden 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee, örtlich gar um die 15 Zentimeter geben. Das betrifft auch den Süden und Südwesten Sachsens.