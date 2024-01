Skifahren soll im Harz am Wochenende wieder möglich sein. Was geplant ist.

Braunlage - Ski- und Snowboardfahren im Harz soll von Samstag an wieder möglich sein. Das Skigebiet am Wurmberg plant, einen Schlepplift zu öffnen, wie Betriebsleiter Fabian Brockschmidt sagte. In den folgenden Tagen sollen in dem Skigebiet in Braunlage weitere Pisten und Lifte hinzukommen.

Wintersportler und Wintersportlerinnen haben am Samstag gleich die Möglichkeit, einen besonders langen Skitag an Niedersachsens höchstem Berg zu verbringen. „Abends werden wir Flutlichtskifahren anbieten“, sagte Brockschmidt. Es habe genug Schnee hergestellt werden können, der nun auf der Piste verteilt werde. Wegen des Windes, der den Schnee verweht habe, sei das allerdings nicht ganz einfach gewesen. „Die hoch stehenden Lanzen konnten wir zum Beschneien nicht nutzen“, erklärte der Betriebsleiter.

Die Schneekanonen würden nun rund um den Gipfel des Wurmbergs platziert, um auch dort Schnee zu produzieren. Zudem sagt der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende Schneefall für den Harz vorher. In den kommenden Tagen soll dann genug Grundlage vorhanden sein, um den Berg auch von ganz oben abzufahren. Dann soll auch der Sessellift in Betrieb gehen.

Weil im Harz bisher praktisch kein Naturschnee liegt, dürfte der Wurmberg das einzige Skigebiet sein, das am Samstag öffnet. Auch die Langlaufloipen sind geschlossen. Zwischen November und Dezember hatten bereits einmal die meisten Skigebiete und viele Langlaufloipen geöffnet. Damals fiel ausreichend frischer Schnee vom Himmel, der aber Mitte Dezember wegtaute.