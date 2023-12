Wernigerode - Während auf niedersächsischer Seite des Harz die ersten Skilifte schon geöffnet haben, reicht der Schnee in Sachsen-Anhalt noch nicht aus. Im Skigebiet Zwölfmorgental in Wernigerode zeigte die Webcam am Samstag noch viele braune Lücken auf der Skipiste. Auch die Rodellifte sind nach einer Übersicht des Harzer Tourismusverbandes noch nicht in Betrieb. Am Wurmberg in Niedersachsen nutzten am Samstag die ersten Wintersportler schon die geöffneten Lifte.

Bei den Loipen sieht es im Harz in Sachsen-Anhalt dagegen besser aus. Hier sind die ersten Loipen rund um Schierke, Benneckenstein und Sorge präpariert und in Betrieb.