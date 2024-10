Zum Jubiläum des gemeinsamen Botschaftskomplexes in Berlin kommen hochrangige Vertreter von Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island. Für einige ist es der Antrittsbesuch in Deutschland.

Nordlichter in Berlin

Berlin - Vertreter der Königshäuser von Dänemark, Schweden und Norwegen sowie die Präsidenten von Finnland und Island sind am Montag zu Gast in Berlin. Sowohl der dänische König Frederik X. in Begleitung seiner Frau Königin Mary als auch die isländische Präsidentin Halla Tómasdóttir werden bei ihren Antrittsbesuchen mit militärischen Ehren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen.

Anlass der Reise ist das 25. Jubiläum der Nordischen Botschaften am Berliner Tiergarten. Die fünf eng verbundenen Länder hatten dort 1999 anstelle über die Stadt verteilter Landesvertretungen einen gemeinsamen Botschaftskomplex eröffnet.

Die engen Bünde zwischen dem Norden Europas und der Bundesrepublik werden mit einem Festakt gefeiert, bei dem auch der Bundespräsident und Berlins Kultursenator Joe Chialo sprechen sollen. Begleitet werden die Vertreter der nordeuropäischen Länder von den jeweiligen Außenministern. Am Abend gibt es ein Dinner in Schloss Bellevue.