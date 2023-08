Unfassbare Szenen spielten sich in einem Freibad im österreichischen Steyr ab: Ein Bademeister tritt einen Badegast in de Rücken und dieser fällt danach vom Sprungturm. Was war passiert?

Steyr (Österreich)/DUR - Ein Clip aus dem österreichischen Freibad Steyr sorgt im Internet aktuell für mächtig Aufruhr. Zu sehen ist ein Bademeister, welcher einen Badegast mit einem Tritt in den Rücken vom 10-Meter-Turm stößt. Laut Berichten hat der Tritt den Bademeister seinen Job gekostet.

Bademeister-Tritt vom 10-Meter-Turm: Clip verbreitete sich rasant

Der kurze Clip wurde zuerst auf Facebook veröffentlicht und verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit. In dem Video ist zu sehen, wie sich ein Badegast am Geländer des Zehn-Meter-Turms des Freibad Steyr in Österreich festhält. Und ein Mann in Dienst-Kleidung - der Bademeister des Freibads. Dieser tritt den Badegast mit seinem Fuß in den Rücken, bis sich der Mann nicht mehr halten kann und vom Turm ins Wasser stürzt.

Berichten zufolge soll der junge Badegast zuerst den Mut verloren haben, von dem hohen Turm zu springen. Augenzeugen berichten von Rufen und Aufforderungen der Bademeister, den Turm wieder zu verlassen. Diesen kam der Badegast aber angeblich nicht nach.

Bademeister klettert auf Sprungturm und tritt Badegast in die Tiefe

Laut der österreichischen Zeitung "Heute" haben Augenzeugen beobachtet, dass es zuvor sogar ein Gespräch auf dem Plateau gegeben habe. Doch was dann geschah, hat keiner kommen sehen: Der Bademeister, sichtlich genervt, entschied sich für drastische Maßnahmen und stieß den Jugendlichen mit einem Tritt in die Tiefe.

Was Bademeister und Badegast auf dem Sprungturm beredeten, konnte unten niemand hören. Wie die Stadt Steyr zum Vorfall inzwischen bekannt gab, gebe es weder eine Beschwerde noch eine Anzeige gegen den Bademeister.

Stadt zieht Konsequenzen: Bademeister nach Turm-Tritt entlassen

Die Stadt Steyr reagierte auf den Vorfall und entband den Bademeister vorerst von seinen Aufgaben. „Aufgabe der Bademeister ist es, die Sicherheit zu gewährleisten. Daher ist es sehr bedauerlich, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, in den ein Bademeister involviert war“, heißt es. Auffällig sei der Bademeister bisher noch nie gewesen: „Es gab nie ein gröberes disziplinarisches Problem mit ihm“, heißt es weiter. Trotzdem sei das Verhalten untragbar.

In den kommenden Woche will die Stadt nun Gespräche mit dem Mitarbeiter und seinen Kollegen führen. Es soll entschieden werden, ob er weiterhin als Mitarbeiter der Stadt tätig sein darf. Dann aber wohl in einem anderen Bereich, denn seinen Job als Bademeister sollte er für immer los sein.