Sirenen ertönen am bundesweiten Warntag auch in Sachsen

Dresden/Leipzig/Plauen - Am bundesweiten Warntag sind am Donnerstag auch in Sachsen punkt 11 Uhr die Sirenen angesprungen. Eine Dreiviertelstunde später wurde Entwarnung geben. Über Fernsehen, Radio, WarnApps oder per SMS wurden die Bürgerinnen und Bürger bei der Übung gleichfalls informiert. Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig schrillten bei Prozessbeteiligten mitten in einer Verhandlung die Handys, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Im Vogtlandkreis wurden insgesamt 284 Sirenen ausgelöst. „Die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren hat enorm an Bedeutung gewonnen. Deshalb hat der Vogtlandkreis in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden den Ausbau moderner, ausfallsicherer Sirenen weiter vorangetrieben“, erklärte Landrat Thomas Hennig (CDU). Bis 2035 werde man zahlreiche neue Systeme installieren und ältere Sirenen modernisierten. Momentan gebe es im Vogtland noch an 39 Standorten einen Bedarf an Sirenen.

Der sächsische Bundestagsabgeordnete André Hahn goss Wasser in den Wein. „Der Jubel, wenn ein Warntag gelingt, ist bei den verantwortlichen Behörden ja zumeist groß. Wichtiger ist aber, dass endlich ein Überblick im Bundesministerium für Inneres und Heimat hergestellt wird, wie bundesweit eigentlich der Zustand bei den Warnmitteln ausfällt“, kritisierte der Politiker. Priorität habe das Thema selbst nach der Katastrophe im Ahrtal 2021 oder dem Tornado in Ostwestfalen 2022 offenkundig leider weiterhin nicht.

„Dass das Warnmittelkataster - also eine zentrale Übersicht darüber, wo im Land überhaupt funktionstüchtige Sirenen stehen - erst 2024 fertiggestellt werden soll, zeigt, dass es im Bundesinnenministerium weiterhin kein Umdenken gibt“, betonte Hahn. Schon 2019 habe man festgestellt, dass es an bundesweit einheitlichen Sirenensignalen mangele. Der inakzeptable Zustand dauere offensichtlich auch 2023 an, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unternehme diesbezüglich nichts. Hahn ist Sprecher für Zivil- und Katastrophenschutz der Linksfraktion im Bundestag.