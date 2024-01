Magdeburg - Das Silvesterfeuerwerk hat die Belastung mit Feinstaub in der Neujahrsnacht in Sachsen-Anhalt deutlich erhöht. Grenzwerte seien an den Messstationen jedoch nicht überschritten worden, teilte das Landesamt für Umweltschutz am Mittwoch mit.

Die Ein-Stunden-Mittelwerte seien in der Stunde nach Mitternacht deutlich angestiegen, hieß es. Die Spitzenkonzentrationen hätten dabei zum Teil deutlich über denen des Vorjahres gelegen. Der Höchstwert wurde mit 561 Mikrogramm pro Kubikmeter in Halle-Nord gemessen. Den zweithöchsten Wert gab es in Stendal-Stadtsee mit 427 Mikrogramm pro Kubikmeter. An dritter Stelle folgte Leuna mit 425 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die Witterung hat den Angaben zufolge dafür gesorgt, dass die Feinstaubkonzentrationen nach 1 Uhr zügig wieder sanken und es in Sachsen-Anhalt keine Überschreitungen des zulässigen Tagesmittelwertes gab. Der höchste Tagesmittelwert wurde mit 43 Mikrogramm pro Kubikmeter in Halle-Nord und Stendal-Stadtsee gemessen. Der gesetzliche Tagesgrenzwert für die Feinstaub-Kategorie beträgt 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dieser Wert darf maximal 35 Mal pro Jahr überschritten werden.