Halle - Die Rockband Silly will mit ihrer „Elektroakustik-Tour“ in der Erfolgsspur bleiben. Am 7. Februar setzten die Berliner die im November begonnene Tournee im Steintor Varieté in Halle fort. An den beiden darauffolgenden Tagen sind Jena und die Berliner Philharmonie die Auftrittsorte. Am 14. Februar folgt Wittenberg, am 18. Februar der Dresdner Kulturpalast, wo die Tour Mitte November 2023 ihren Anfang nahm.

Da auch das Dresdner Zusatzkonzert binnen kurzer Zeit ausverkauft war, gibt es am 24. Februar an gleicher Stelle noch eine weitere Show. Auf der Bühne stehen Keyboarder Ritchie Barton, Gitarrist Uwe Hassbecker und Bassist Hans-Jürgen „Jäcki“ Reznicek sowie Sängerin Julia Neigel und Ex-City-Frontmann Toni Krahl. Außerdem hatte sich die Band mit Schlagzeuger Ronny Dehn und Hassbecker-Sohn Daniel verstärkt, der auch mit Akkordeon und Cello neue Töne in den Silly-Sound mixt.

Bassist Reznicek sagte: „Im Gegensatz zu einem normalen Rockprogramm verwenden wir andere Instrumente. Ich spiele einen Fretless-Bass, der mehr wie ein klassischer Kontrabass klingt. Uwe Hassbecker spielt eine Gitarre mit Nylon-Saiten, eine Westerngitarre und auch Geige.“ Barton sitze nicht am Keyboard, sondern am Flügel. Zudem seien die Stücke stellenweise völlig anders arrangiert. „Bei manchen Songs erkennen die meisten Leute erst einmal gar nicht, auf was das hinausläuft. Erst wenn der Gesang beginnt, ist das klar“, sagte der Bassist.