Dresden - Während der Einrichtung einer Ausstellung im Dresdner Rathaus ist ein historisches Exponat gestohlen worden. Der silberne Brieföffner mit zweischneidiger Klinge und einem Griff in Form des Stadtwappens mit dem Aufbaulöwen lag in einer gesicherten Vitrine, wie das Stadtmuseum am Montag mitteilte. Der Brieföffner stammt aus dem Nachlass von Walter Weidauer, der von 1946 bis 1958 Dresdens Oberbürgermeister war. Er sei 1989 als Geschenk in die Sammlung gekommen und von besonderer Bedeutung für die Nachkriegsgeschichte.

Wann genau das Utensil aus der am Samstag eröffneten Schau entwendet wurde, ist noch unklar. Das Museum warnte vor dem Verkauf oder Kauf des Objekts, das in die einschlägigen Datenbanken gestohlener Kunstwerke eingestellt werden soll. Das Museum bot die Möglichkeit einer „anonymen Rückgabe“ an - an der Museumskasse oder auch an der Information im Rathausfoyer.