Auch im vierten Liga-Vergleich mit Verl bleibt Aue punktlos. Die zarten Aufstiegsträume der in Ostwestfalen enttäuschenden Veilchen sind damit so gut wie beendet.

Verl - Der SC Verl hat die zarten Aufstiegsträume der Fußballer vom FC Erzgebirge Aue unterbunden. Am 33. Spieltag der 3. Liga unterlag die zumeist enttäuschende Mannschaft von Aue-Trainer Pavel Dotchev mit 1:3 (0:1). Vor 2005 Zuschauern in der Sportclub-Arena in Verl erzielten Niclas Nadj (6.), Lars Lokotsch (49.) sowie Aues Marco Schikora per Eigentor (54.) die Treffer für die Gastgeber. Steffen Nkansah gelang nur noch der Ehrentreffer (76.). Aue kassierte damit im vierten Liga-Vergleich mit Verl die vierte Niederlage.

Nadj sorgte nach einer schönen Kombination bereits in der sechsten Minute für die frühe Führung der Gastgeber. Aue enttäuschte dagegen in der ersten Halbzeit und sorgte nicht für Torgefahr.

Auch in der zweiten Halbzeit mussten die Sachsen einen frühen Gegentreffer hinnehmen. Der ehemalige Zwickauer Lokotsch schnappte sich kurz hinter der Mittellinie den Ball, ließ drei Auer Gegenspieler stehen und lupfte den Ball an Aue-Schlussmann Martin Männel vorbei ins Tor (49.). Drei Minuten später zählte der dritte Treffer von Berkan Taz wegen Abseits nicht, dafür sorgte Schikora mit einem Eigentor für eine frühe Vorentscheidung (54.). Erst nach dem dritten Gegentreffer erarbeitete sich Aue Tormöglichkeiten, kam aber nur noch durch Nkansah zum Ehrentreffer.