2:0 geführt, 2:3 verloren: Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten verpasste der VfL Osnabrück in der 3. Liga eine große Chance.

Osnabrück - Die Erfolgsserie des VfL Osnabrück ist gerissen. Dass das nach sieben Siegen in der 3. Fußball-Liga irgendwann passieren würde, war jedem klar. Wie es dann am Samstag aber passierte, ärgerte die Niedersachsen maßlos. Mit 2:0 führten sie gegen den Abstiegskandidaten SpVgg Bayreuth bereits. Mit 2:3 (1:0) verloren sie nach drei Gegentoren in der Schlussviertelstunde noch. „Es fühlt sich einfach scheiße an“, sagte Torwart Philipp Kühn.

Dass der VfL nach der scheinbar sicheren Führung durch Robert Tesche (10.) und Erik Engelhardt (50.) noch die Gegentreffer von Christoph Fenninger (76.), Eroll Zejnullahu (86.) und Agyemang Diawusie (90.+3) zuließ, nahm Trainer Tobias Schweinsteiger nach dem Spiel auf sich.

„Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Das geht heute auf meine Kappe“, sagte der Coach. Schweinsteiger hatte beim Stand von 2:0 wichtige Spieler wie Ba-Muaka Simakala und Sven Köhler ausgewechselt. Das habe den Rhythmus des Teams gestört.

Ebenfalls ärgerlich aus Osnabrücker Sicht: Beim Stand von 2:2 verweigerte der Schiedsrichter den Lila-Weißen einen Handelfmeter. Zudem verloren der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken an diesem Spieltag ebenfalls. Der VfL hätte vor dem Spitzenspiel gegen Wehen ganz nah an die Aufstiegsplätze heranrücken können.