Siegesserie: Berlin Thunder schlägt Cologne Centurions

Berlin - Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) den vierten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Headcoach Johnny Schmuck gewann vor 3364 Zuschauern und Zuschauerinnen im Jahnsportpark 39:29 (25:15) gegen die Cologne Centurions. Die Hauptstädter haben damit Platz 2 in der Northern Conference gefestigt und sind weiter im Playoff-Rennen.

Thunder gelang in den ersten drei Angriffszügen jeweils ein Touchdown. Die Berliner überraschten die Gäste aus Köln einige Male mit tiefen Pässen oder Trickspielzügen. Die Centurions hielten im ersten Viertel mit einem Touchdown und einem Fieldgoal dagegen. 18:9 lautete die Berliner Führung nach dem 1. Viertel.

Im zweiten Durchgang verletzte sich Kölns Quarterback Alexander Frisch, dennoch kamen die Gäste kurz vor der Pause zu einem weiteren Touchdown. Wieder war es dann ein langer Pass von Berlins Spielmacher Joe Germinerio der für den 25:15 Halbzeitstand sorgte. Kurios: erst jetzt gelang der erste Extrapunkt der Partie.

Nach der Pause verpassten es die variabler spielenden Berliner zunächst aus den Ballverlusten der Gäste Kapital zu schlagen. Auch weil sie zu viele Raumstrafen kassierten. Köln konnte auf 28:22 verkürzen. Der Touchdown von Running Back Jocques Crawford im Schlussviertel sorgte schließlich für den verdienten Sieg von Berlin Thunder.