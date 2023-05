Bremen - Beim 58. Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Bremen werden am Sonntag (11.00 Uhr) die besten Projekte ausgezeichnet. Mehr als 170 Talente aus ganz Deutschland waren am Donnerstag nach Bremen gereist, um ihre Forschungsarbeiten in der ÖVB-Arena zu präsentieren, wie die Veranstalter mitteilten. Die jungen Forschenden hatten sich zuvor in Landeswettbewerben fürs Finale qualifiziert.

Der diesjährige Wettbewerb steht unter dem Motto „Mach Ideen groß!“. Die mehr als 100 Projekte aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Technik umfassen Themen von Umweltschutz bis zur Medizin.