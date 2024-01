In der ersten Minute gerät der FCE in Rückstand. In der Nachspielzeit ist die Wende perfekt.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat in seinem ersten Spiel der 3. Fußball-Liga im neuen Jahr einen Last-Minute-Sieg geschafft. Gegen Rot-Weiss Essen gewann der FCE am Freitagabend mit 2:1 (0:1). Die Tore erzielten Marcel Bär (61.) und Mirnes Pepic in der Nachspielzeit (90.+4) vor 6569 Zuschauern im Erzgebirgsstadion. Die Gastgeber waren in der ersten Minute durch ein Tor von Isiah Young in Rückstand geraten.

Schlechter hätte es für Aue nicht beginnen können. Leonardo Vonic kämpfte sich durch die Auer Abwehr und legte auf Young ab, der den Ball 58 Sekunden nach dem Anpfiff an FCE-Keeper Martin Männel vorbei legte. 20 Minuten brauchten die Gastgeber, um sich davon zu erholen. Die Chancen bis zur Pause nutzten sie jedoch nicht.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zündeten die RWE-Fans ein Feuerwerk, das zu einer kurzen Spielunterbrechung führte. Nach einer guten Stunde bekam Aue nach einer Ecke von RWE die Konterchance: Omar Sijaric eröffnete mit einem langen Sprint und legte den Ball im Strafraum so auf Bär (61.) ab, dass dieser nur noch zum 1:1 einschieben musste. Anschließend waren beide Mannschaften offensiv stark und auf die Führung aus, mit der sich Aue in der Nachspielzeit belohnte.