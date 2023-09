In der Champions League hatte der SC Magdeburg unter der Woche noch verloren. In der Liga machte es der Meisterkandidat deutlich besser.

Magdeburg - Nach dem Fehlstart in die Champions League hat der SC Magdeburg sich in der Handball-Bundesliga rehabilitiert. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am Sonntag 35:28 (20:13) gegen den TBV Lemgo und bleibt mit vier Siegen aus fünf Spielen in der Verfolgerrolle des Spitzenduos Melsungen und Berlin. Am Mittwoch hatte der Titelverteidiger SCM in der Königsklasse ein 28:33 gegen das ungarische Top-Team Vezprem hinnehmen müssen.

Bis zur Mitte der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel vor 6300 Fans. Dann nutzte der SCM eine 10:4-Serie, um sich bis zur Pause deutlich abzusetzen. Nach dem Wechsel bot sich ein ähnliches Bild. Lemgo hielt mit, kam dem SCM wieder etwas näher. Richtig brenzlig wurde es für den Meister von 2022 allerdings nie, am Ende stand ein verdienter Heimsieg. Bester Magdeburger Werfer war Spielmacher Felix Claar mit zweölf Toren.

Schon am Samstag stellt man beim SCM die Weichen für die Zukunft und verkündete die Vertragsverlängerung mit Nikolas Portner. Der Schweizer Nationaltorhüter bleibt bis 2027 in Magdeburg. Der 29-Jährige war im vergangenen Jahr vom Chambery Savoie HB aus Frankreich nach Magdeburg gewechselt und holte gleich in seiner ersten Saison die Club-WM sowie den Sieg in der Königsklasse.

„Ich fühle mich hier sehr wohl mit meiner Familie und wir haben ein zweites Zuhause bei der SCM-Familie gefunden. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir noch sehr viel Potenzial mit der Mannschaft haben, um große Dinge zu erreichen“, sagte Portner. Dass der Keeper bleibt, stand schon länger fest. „Wir waren uns schon vor dem Champions-League-Final4 mit Niko einig über eine Verlängerung und haben das in der Sommerpause dann auch finalisiert“, sagte Wiegert.