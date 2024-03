Leipzig - RB Leipzig muss im Kampf um die Champions League erneut Druck im Fernduell mit Borussia Dortmund ausüben und gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 gewinnen. Die Sachsen empfangen den auf Relegationsplatz 16 stehenden FSV am Samstagnachmittag und können mit einem Punktgewinn an Dortmund vorbei auf Rang vier klettern. Der BVB muss am Abend bei Rekordmeister Bayern München antreten. Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga dreimal hintereinander gewonnen, ist auch gegen Mainz Favorit. Die vergangenen drei Duelle entschied RB aber nie für sich, verlor sogar zweimal nacheinander und schoss kein Tor.