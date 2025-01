Eine Feuerwerksrakete soll in Görlitz mehrere Hausdächer in Flammen gesetzt haben. Fünf Häuser sind betroffen, ein Kind wird verletzt.

Siebenjährige bei Dachstuhlbränden in Görlitz verletzt

Bei einem Brand in fünf Reihenhäusern entstand ein hoher Schaden. (Symbolbild)

Görlitz - Bei Dachstuhlbränden mehrerer Reihenhäuser in Görlitz ist eine Siebenjährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zehn Menschen in der Silvesternacht evakuiert. Der Schaden an den fünf betroffenen Häusern wurde auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll eine Feuerwerksrakete den Brand ausgelöst haben.