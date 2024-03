Berlin - Bei einem Unfall am Berliner Tiergartentunnel sind sieben Menschen verletzt und zwei Autos beschädigt worden. Die Polizei prüft, ob es infolge eines illegalen Autorennens zu dem Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge am Sonntagabend kam, wie sie am Montag mitteilte. Nach Aussagen von mehreren Zeugen und Zeuginnen sei ein 31-Jähriger, der mit seinem Auto aus dem Tunnel kam, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Sein Wagen stieß dann mit dem eines 49-Jährigen zusammen.

Dieser erlitt nach Polizeiangaben eine Kopfverletzung und kam in ein Krankenhaus. Seine Mitfahrerinnen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren wurden am Kopf sowie am Rumpf verletzt und wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Auch der 31-Jährige und seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden laut Polizei ambulant im Krankenhaus behandelt, weil sie über Kopfschmerzen klagten.

Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und den Wagen. Es werde zum konkreten Unfallhergang und wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, hieß es.