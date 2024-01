Wagenfeld - Bei einem Zusammenprall zwischen einen Lastwagen und einem Transporter in Wagenfeld im Landkreis Diepholz sind sieben Menschen schwer verletzt worden - darunter zwei Kinder. Den ersten Erkenntnissen nach habe der Fahrer des Lasters beim Linksabbiegen am Freitagvormittag den heranfahrenden Transporter übersehen, sagte ein Polizeisprecher. In der Folge sei es zum Zusammenstoß gekommen. In dem Transporter saßen auch zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Sie und die restlichen fünf Insassen des voll besetzten Transporters wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lasterfahrer wurde bei dem Unfall den Angaben nach leicht verletzt.