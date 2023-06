Auf der Autobahn 27 südlich von Bremen krachen ein Tanklaster und ein Wohnmobil zusammen. Es gibt mehrere Verletzte. Zudem wird die Fahrbahn durch flüssiges Latex verschmutzt. Für die Rettungskräfte steht eine aufwendige Bergung an.

Achim - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Tanklastwagen mit Flüssiglatex und einem Wohnmobil sind auf der Autobahn 27 bei Achim insgesamt sieben Menschen verletzt worden.

Zwei von ihnen wurden schwer verletzt, darunter auch der 53 Jahre alte Fahrer des Tanklastwagens, wie die Polizei im Landkreis Verden mitteilte. Der Laster kippte am Montag um, ein Teil des geladenen Latexes lief auf die Fahrbahn. Die Autobahn in Richtung Bremen und Cuxhaven wird für die Bergungs- und Aufräumarbeiten deshalb laut Polizei voraussichtlich noch bis zum späten Montagabend gesperrt bleiben. Autofahrer wurden aufgefordert, das Gebiet zu umfahren.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen staute sich der Verkehr am späten Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Nord auf sechs Kilometern Länge. Im Stau verlängerte sich die Fahrzeit um rund eine Stunde.

Ersten Polizeiangaben zufolge hatte der Fahrer des Wohnmobils vor einem Stau abgebremst. Der Tanklaster prallte von hinten auf, beschädigte auch zwei Autos und kippte schließlich auf die Seite. Der Fahrer des Lkws erlitt schwere Verletzungen; vier weitere Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 42 und 58 Jahren in dem Wohnmobil und in den beiden Autos wurden zudem verletzt. Rettungskräfte brachten alle in Krankenhäuser. Zunächst war die Polizei von insgesamt acht Verletzten ausgegangen.

Bei dem Unfall war der Tank des Sattelzuges beschädigt worden. Flüssiger Latex ergoss sich auf die Straße. Die Feuerwehr band den Stoff zunächst chemisch ab. Um den Laster aufzurichten und zu bergen, sollte am Montagabend das Latex aus dem Tank gepumpt werden. Danach sollte die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Der Schaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.