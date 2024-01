Loxstedt - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 437 im Landkreis Cuxhaven sind sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Am Donnerstag sei ein 20-Jähriger mit einem Kleintransporter mit insgesamt fünf Erwachsenen und einem vierjährigen Kind in Richtung Autobahn 27 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nahe Loxstedt und kurz nach der Ausfahrt aus dem Wesertunnel geriet der Transporter aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Trotz Notbremsung konnte ein 63 Jahre alter Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Kleintransporter wurde in den Seitenraum der Straße geschleudert und kippte um. Der Wagen des 63-Jährigen blieb neben der Straße stehen. Der Autofahrer und ein 51-Jähriger aus dem Transporter mussten von der Feuerwehr befreit werden, sie erlitten schwere Verletzungen. Der 20-Jährige, drei Frauen im Alter von 18, 25 und 42 Jahren sowie das vierjährige Kind wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße musste bis zum frühen Freitagmorgen voll gesperrt werden.