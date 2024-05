Stendal - Sieben Ponys sind in Stendal von ihrer Koppel ausgebüxt und haben auf einem Parkplatz zwei Fahrzeuge beschädigt. Die Tiere seien am Samstag von Polizei und Feuerwehr auf den Parkplatz einer Gartenanlage gelenkt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort hätten auch die im weiteren Verlauf beschädigten Fahrzeuge gestanden. Der Halter der Pferde sei informiert worden und habe seine Tiere anschließend wieder auf deren Koppel gebracht.