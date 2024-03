Berlin - Nach dem schweren Unfall in der Nähe eines Shoppingcenters in Berlin, bei dem am Samstag eine Frau und ein Kind im Kinderwagen angefahren wurden, sind sieben Menschen ins Krankenhaus gekommen. Das sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt 16 Zeugen und Ersthelfer mussten demnach von den Einsatzkräften - unter anderem von einem Notfallseelsorger - betreut werden.

Insgesamt wurden laut Feuerwehr vier Menschen schwer verletzt, darunter die Frau und das Kind. Rettungskräfte hatten versucht, die beiden noch am Unfallort in einem Baustellenbereich nahe der „Mall of Berlin“ in der Leipziger Straße wiederzubeleben. Sie seien auf dem Weg ins Krankenhaus weiter reanimiert worden. Auch der Fahrer des Unfallfahrzeugs sei schwer verletzt worden.