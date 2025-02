Potsdam - Auf winterglatten Straßen in Potsdam und Umgebung sind mehrere Unfälle mit Linienbussen passiert. Allein in der Landeshauptstadt waren es sieben Unfälle seit Donnerstagnachmittag, wie eine Sprecherin der Polizei berichtete. In Stahnsdorf war ebenfalls ein Bus in einen Unfall verwickelt. Die Insassen aller Linienbusse blieben unverletzt - und die Busse weiterhin fahrbereit. Eine Autofahrerin wurde verletzt.

Am Donnerstagabend seien beinahe zeitgleich in der Steinstraße in Potsdam-Stern sowie im Rotkehlchenweg in Krampnitz Unfälle gemeldet worden, hieß es. Dabei sei jeweils ein Auto mit einem Bus zusammengestoßen. Wenige Minuten später meldete ein Busunternehmen einen Linienbus, der in Potsdam-Stern von der Straße abkam und gegen mehrere Poller rutschte. Am Abend gab es weitere Unfälle.

Am frühen Freitagmorgen sei in Potsdam-Drewitz an der Kreuzung Sternstraße/ Nuthedamm ein Autofahrer gegen einen Bus geprallt. Die mutmaßliche Unfallursache laut Polizei: unangepasste Geschwindigkeit. Der Autofahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Er durfte nicht weiterfahren.