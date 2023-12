Ein Zeitungszusteller schiebt am frühen Morgen sein Fahrrad auf dem Fußweg in Richtung Marktplatz.

Potsdam - Sieben ländliche Regionen in Brandenburg sollen aus dem bundesweiten Förderprogramm „Aller.Land“ bedacht werden. „Mit dabei sind das Amt Britz-Chorin-Oderberg (Landkreis Barnim), die Kleeblattregion rund um Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sowie die Landkreise Elbe-Elster, Märkisch-Oderland, Oberspreewald-Lausitz, Uckermark und Oder-Spree“, hieß es in einer Mitteilung des Kulturministeriums vom Mittwoch. Ziel des Programms sei es, mit kulturellen und kreativen Vorhaben das Zusammenleben in ländlichen Räumen zu fördern und durch Bürgerbeteiligung zu stärken.

Die ausgewählten Regionen erhalten 2024 zunächst jeweils 40 000 Euro, um Konzepte für „beteiligungsorientierte Kulturvorhaben“ zu entwickeln. „Dazu gehören Kulturnetzwerke, regionenübergreifende Festivals, Bürgerräte für Kultur, regionale Kulturkonferenzen oder Kulturbüros“, so das Ministerium. In einer zweiten Phase sollen dann die besten Konzepte zur Umsetzung und für eine weitere Förderrunde von 2025 bis 2030 ausgewählt werden.