Von jungen Komodowaranen bis zu seltenen Leguanen: Was Besucher im frisch sanierten Terrarium des Leipziger Zoos entdecken können.

Leipzig - Nach einer umfangreichen Sanierung können Besucher von Samstag an wieder exotische Tiere im Terrarium des Leipziger Zoos bestaunen. Zu entdecken sind Jamaika-Leguane, Alligatoren, Giftschlangen, Strahlenschildkröten und Molche, wie der Zoo mitteilte. Eine besondere Attraktion seien die erst im August geschlüpften sieben Komodowarane.

Hinter der historischen Fassade des 1913 erbauten Gebäudes gibt es einen Rundgang zum Aquarium. So werden die Besucherinnen und Besucher durch die Evolution und den Weg des Lebens vom Wasser ans Land geführt, wie der Zoo mitteilte.