Die Polizei hebt nach monatelangen Ermittlungen in Greiz eine große illegale Hanfplantage aus. Nun sollen sieben tatverdächtige Männer in Haft.

Greiz - Nach Ermittlungen wegen einer illegalen Plantage mit Hanfpflanzen in Greiz sind gegen sieben Männer Haftbefehle erlassen worden. Die Männer im Alter von 19 bis 36 Jahren werden demnach in Gefängnisse überführt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihnen werde der gewerbsmäßige illegale Anbau beziehungsweise Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge zur Last gelegt, hieß es bereits in einer früheren Mitteilung.

Die Polizei hatte die illegale Plantage auf einem früheren Fabrikgelände am vergangenen Donnerstag ausgehoben. Mehr als 1000 Pflanzen wurden laut Polizei beschlagnahmt und sechs Lkw-Ladungen mit Beweisen sichergestellt. Die Einsatzkräfte stellten früheren Angaben zufolge auch Filter und Utensilien für den Anbau sicher - ebenso bereits geerntete und zum Verkauf verpackte Blüten im zweistelligen Kilogramm-Bereich. Die professionell betriebene Plantage umfasste demnach eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern. Die Kriminalpolizei habe monatelang dazu ermittelt, hieß es.