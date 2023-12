Hildesheim - Der mutmaßliche Armbrustschütze von Peine steht ab heute (9.00 Uhr) in Hildesheim im Sicherungsverfahren vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft habe beantragt, den 29-Jährigen „wegen seiner fortbestehenden Gefährlichkeit“ dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, teilte das Landgericht Hildesheim mit.

Laut dem vorläufigen Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen soll der Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben - wegen einer psychischen Erkrankung. Der Beschuldigte befand sich früheren Angaben zufolge bereits vorläufig in einer solchen Klinik.

Der 29-Jährige soll am 17. Juni am Hauptbahnhof Peine mit einer Armbrust einem anderen Mann in den Rücken geschossen haben, wobei er laut Gericht zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt Stimmen hörte. Außerdem soll er einen weiteren Mann bedroht haben. Der Angreifer sah später davon ab, ein weiteres Mal auf den Verletzten zu schießen. Die Staatsanwaltschaft wertete den Schuss als gefährliche Körperverletzung.