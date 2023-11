Wallenhorst - Nach einem Brand im Landkreis Osnabrück ist ein Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war am Mittwochabend wegen eines technischen Defekts in einem Sicherungskasten ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Wann die Bewohner in das Haus in der Gemeinde Wallenhorst zurückkehren können, war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.