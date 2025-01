Berlin - Als Interimstrainer sicherte er mit den Profis den Klassenerhalt, am Saisonende verlässt Jugendtrainer Marco Grote den 1. FC Union Berlin. „Es waren dann drei sehr herausfordernde, emotionale und erfolgreiche Jahre, die wir in der anstehenden Rückserie in der DFB-Nachwuchsliga auch genauso zu Ende bringen wollen“, sagte der 52-Jährige einer Mitteilung des Bundesligisten zufolge.

„Ich werde diesen besonderen Verein Union, die Spieler, die Fans, Köpenick, die Menschen um den Verein und die vielen Mitarbeiter niemals vergessen und im Herzen bewahren“, fuhr der Trainer der U19 der Köpenicker fort. Grote war gemeinsam mit seiner Co-Trainerin Marie-Louise Eta in der vergangenen Saison zweimal bei den kriselnden Profis eingesprungen: Nach den Trennungen von Urs Fischer und Nenad Bjelica. Mit Grote und Eta an der Seitenlinie sicherten sich die Berliner am 34. Spieltag erst in letzter Minute den Klassenerhalt.