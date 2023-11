Wittstock/Dosse - Der terrorverdächtige Jugendliche aus Brandenburg hatte nach Angaben aus Sicherheitskreisen Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der 16-Jährige soll sich nach den Angaben vom Donnerstag mit einem 15-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen konkret verabredet haben, der ebenfalls unter Terrorverdacht steht. Das Amtsgericht Neuruppin erließ am Mittwochabend Haftbefehl gegen den 16-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts, mit dem 15-Jährigen im Internet einen Terroranschlag geplant und vorbereitet zu haben. Das Amtsgericht Leverkusen hatte wegen Planung und Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags Haftbefehl gegen den 15-Jährigen erlassen.

Die Verdächtigen sollen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf letztlich vereinbart haben, mit der Explosion eines Kleinlasters Anfang Dezember Besucher eines Weihnachtsmarktes in Leverkusen zu töten. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte am Mittwoch darauf verwiesen, dass der Verfassungsschutz schon vor einigen Wochen auf beide aufmerksam geworden sei. Nach seinen Angaben ist der 16-Jährige russischer Staatsangehöriger und wurde in Wittstock/Dosse festgenommen. Er ist derzeit in Haft.