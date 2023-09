Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet von dem (heutigen) „Sicherheitsgipfel“ des Senats Beschlüsse zu „konkreten Maßnahmen“. „Wir haben eine problematische Situation in der Stadt“, sagte Wegner am Freitag dem RBB-Inforadio. Dabei gehe es nicht nur um den Görlitzer Park in Kreuzberg und den Leopoldplatz im Wedding, sondern man müsse „auch andere Parkanlagen, Grünflächen und Angsträume in den Blick nehmen“, sagte er und fügte hinzu: „Damit die Sicherheit in unserer Stadt besser wird.“ So wie es derzeit sei, könne es nicht weitergehen, sagte Wegner. „Wir müssen uns den Görlitzer Park zurückholen.“

Im Interview des „Tagesspiegels“ sagte Wegner: „Beim Görlitzer Park müssen wir über Stadtumbau reden: Wir brauchen dort mehr Licht und gepflegte Parkanlagen.“ Der Park sei „ein Symbol für falsch verstandene Toleranz. Damit ist jetzt Schluss“. Indirekt kritisierte er damit die Grünen, die im Bezirk regieren und die dortigen Dealer, die fast alle Flüchtlinge aus Afrika sind, nicht aus dem Park vertreiben wollen, sondern nur zu mehr Zurückhaltung mahnten.

Wegner forderte mit Blick auf diese Szene, Mehrfachtäter „mit aller Anstrengung“ abzuschieben. „Das sieht unsere Rechtsprechung vor, und das werden wir tun.“ Allerdings sind für die meisten dieser Männer und ihre Asylverfahren andere Bundesländer zuständig, so dass Berlin sie gar nicht abschieben kann.

Zugleich stimmte Wegner aber auch Forderungen der Grünen nach mehr Geld für die sozialen Probleme dort zu: „Wir brauchen mehr aufsuchende Sozialarbeit, Drogenkonsumräume.“ Der Senat werde die Bezirke nicht allein lassen, aber erwarte auch konkrete Mitarbeit. Nötig sei nicht eine einzige Maßnahme, sondern eine Kombination aus Vorbeugung und Strafverfolgung.

Zu den Teilnehmern des „Sicherheitsgipfels“ am Nachmittag im Roten Rathaus zählen Innensenatorin Iris Spranger (SPD), Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) und Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sowie die Chefs von Polizei und Feuerwehr und die Bezirksbürgermeisterinnen von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg.

Wegner hatte den „Sicherheitsgipfel“ Ende Juli angekündigt, nachdem im Juni im Görlitzer Park in Kreuzberg eine junge Frau von mehreren Männern vergewaltigt worden war.

CDU-Politiker fordern seitdem immer wieder eine nächtliche Schließung des Görlitzer Parks, der bereits als ehemaliges Bahnhofsgelände von Mauern umrundet wird. Die SPD-Fraktion und auch die Grünen-Bezirksbürgermeisterinnen Clara Herrmann und Stefanie Remlinger wollen vor allem mehr Geld für Sozialarbeiter sowie für Heime für Obdachlose und Drogensüchtige ausgeben. Zugleich soll aber auch die Polizei den Drogenhandel noch stärker bekämpfen.