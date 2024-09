Berlin - Bei Durchsuchungen in Berlin haben Polizei und Zoll mehr als neun Tonnen illegalen Wasserpfeifentabak sichergestellt. Zudem stießen die Ermittler unter anderem auf acht Tonnen Tabakersatzstoffe sowie 117.210 Euro und 9.000 US-Dollar Bargeld, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Behörden ermitteln wegen mutmaßlicher bandenmäßiger Steuerhinterziehung gegen sechs Männer im Alter von 31 bis 58 Jahren.

Sie stehen im Verdacht, seit Anfang 2024 in Berlin illegal Shisha-Tabak herzustellen und weiterzuverkaufen. Allein seit März 2024 sollen rund 9,4 Tonnen Wasserpfeifentabak unversteuert in den Verkehr gebracht worden sein. Den reinen Steuerschaden schätzen die Behörden auf mindestens eine halbe Million Euro.

Rund 300 Beamte im Einsatz bei Durchsuchungen

Rund 300 Beamte waren laut Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag in Berlin unterwegs und vollstreckten 18 Durchsuchungsbeschlüsse. Es handelte sich nach den Angaben um eine Aktion der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Berlin, die seit 1999 gegen organisierten Handel von Zigaretten- und Wasserpfeifentabak sowie damit verbundener Bandenkriminalität in der Region vorgeht.

Die Razzia hatte ihren Schwerpunkt den Angaben zufolge im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, wo neun Objekte durchsucht wurden. In Neukölln waren die Beamten in vier Gebäuden aktiv, in Reinickendorf gab es demnach zwei Durchsuchungen, weitere Einsätze gab es in Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau und Steglitz-Zehlendorf. Dabei wurden unter anderem auch Handys, Laptops, zwei Schreckschusswaffen und 125 Schuss Munition sowie diverse Unterlagen sichergestellt. Diese würden nun ausgewertet, hieß es.

Bei weiteren Verdächtigen rund 315 Kilogramm Tabak sichergestellt

Bei zwei Männern im Alter von 26 und 32 Jahren gab es ebenfalls Durchsuchungen. Bei ihnen soll es sich um die Hauptabnehmer der Gruppierung handeln, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Nach den Angaben wurden hier unter anderem etwa 315 Kilogramm illegaler Wasserpfeifentabak und 5.160 Euro Bargeld sichergestellt.