Bad Harzburg - Ein Festival für Shetlandponyzüchter hat am Wochenende Besucher in den Harz gelockt. Die Züchter und Züchterinnen trafen sich auf dem Rennbahngelände in Bad Harzburg und präsentierten ihre Tiere. Am Sonntag standen Prüfungen für die Ponys sowie Trab- und Galopprennen auf dem Programm, wie die Organisatoren, die Interessengemeinschaft der Shetlandponyzüchter (IGS), mitteilten.

Das Festival ist der Abschluss der IGS-Tour 2023. Der Wettbewerb fasst mehrere Veranstaltungen für Shetlandponys zusammen, bei denen Punkte für eine Gesamtwertung gesammelt werden konnten. Neben dem Gewinnen von Pokalen und Schleifen stehe beim Shetty-Festival aber auch das Treffen von Freunden und Bekannte sowie das gemeinsame Zelten und Feiern im Mittelpunkt, hieß es. Auf Bildern war zu sehen, wie Kinder auf den Ponys ritten, die Tiere einen Hindernisparcours durchliefen und Kutschen zogen.

Niedersachsen ist eigentlich für größere Pferde bekannt. Das Bundesland gilt wegen seiner vielen Zuchtbetriebe auch als Pferdeland. Nach Angaben des zuständigen Landwirtschaftsministeriums gibt es etwa 230 000 registrierte Pferde. Im Harz sind aber auch Shetlandponys zu Hause. Elf Tiere leben etwa auf dem Hof Harzshettys aus Goslar, der auch auf dem Festival vertreten war.