Berlin - Tischtennis-As Shan Xiaona hat ihren Vertrag beim TTC Berlin Eastside bis 2017 verlängert. Die 40-Jährige hatte am Sonntag mit ihrem Einzelsieg gegen Hana Arapovic (Kolbermoor) den überzeugenden Schlusspunkt zum 3:0-Finalsieg des Hauptstadtteams gegen die Oberbayerinnen im Pokalfinale gesetzt. Shan ist seit der Saison 2013/14 für Eastside aktiv und wurde neunmal deutsche Meisterin und Pokalgewinnerin sowie fünfmal Champions League-Siegerin. Aktuell ist Shan Xiaona Weltranglisten-33. Diese Woche geht sie als Nummer 25 der Setzliste beim mit 250.000 US-Dollar dotierten WTT Star Contender-Turnier in Doha an den Start.