Die Kolumbianerin gewann den Preis für das beste Latin-Pop-Album - und spielte in ihrer Dankesrede auf die Migrationspolitik des US-Präsidenten an.

Shakira erinnert nach Grammy-Sieg an Immigranten in den USA

Los Angeles - Sängerin und Songwriterin Shakira hat auf der Grammy-Bühne engagiert an die Lage von Ausländern in den USA erinnert. „Ich möchte diese Auszeichnung all meinen Immigranten-Brüdern und -Schwestern in diesem Land widmen“, sagte die 48-Jährige, nachdem sie den Preis für das beste Latin-Pop-Album des Jahres gewonnen hatte. „Ihr werdet geliebt, ihr seid etwas wert und ich werde immer mit euch kämpfen“, sagte die Kolumbianerin.

Mutmaßlich spielte sie damit auf US-Präsident Donald Trump an. Dieser treibt seit seinem ersten Tag im Amtsantritt einen harten Kurs in der Migrationspolitik voran und forciert unter anderem die Festnahme und Abschiebung von kriminellen Migranten und solchen ohne Aufenthaltserlaubnis.

Shakira erhielt den Grammy für „Las Mujeres Ya No Lloran“, ihr erstes Album seit sieben Jahren, am Abend ihres Geburtstags. Es ist das vierte Mal, dass sie einen der begehrten Musikpreise gewinnen konnte.