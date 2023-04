Weimar - Die österreichische Schauspielerin und Sängerin Birgit Minichmayr (46) wird mit dem Shakespeare-Preis der Deutschen Shakespeare Stiftung geehrt. Der Preis soll am 23. April in Weimar verliehen werden, teilte die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft mit. Die Auszeichnung werde erstmals vergeben und solle künftig alle zwei Jahre an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehen, die sich um das Werk Shakespeares und dessen Verbreitung in besonderer Weise verdient gemacht haben. Zur Dotierung wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Die Preisverleihung findet während den Shakespeare-Tagen vom 21. bis 23. April statt. Thema der diesjährigen Tagung ist „Shakespeares Bibliotheken“. Vortragende aus England, Deutschland und den USA werden unter anderem den Einfluss frühneuzeitlicher Buchkultur auf Shakespeares Werke sowie deren Rezeption über Englands Grenzen hinweg beleuchten. Zugleich werde die Präsidentin der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, Claudia Olk, ihr Amt an einen zu wählenden Nachfolger weitergeben, hieß es.

Die 1864 in Weimar gegründete Gesellschaft ist eine der ältesten noch arbeitenden literarischen Gesellschaften Europas. Sie hat nach eigenen Angaben rund 2000 Mitglieder, neben Literaturwissenschaftlern auch Theaterleute, Lehrer und Literaturfreunde. Im Jahr 2000 wurde die Deutsche Shakespeare-Stiftung gegründet, welche die Arbeit der Gesellschaft mit Zuwendungen für größere Projekte unterstützt.