Frankfurt/Main - Während ein Besuch von Taylor Swift beim NFL-Spiel in Frankfurt noch offen ist, steht die Entscheidung für Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller fest: „Ich werde auf jeden Fall da sein“, sagte der 42-Jährige über das American-Football-Spiel der Kansas City Chiefs und Miami Dolphins am Sonntag im Eintracht-Stadion. Genau diese beiden Teams habe er bereits bei seinem ersten NFL-Spiel in den USA gesehen. „Dadurch, dass wir oft in Florida im Urlaub waren und ich tatsächlich viele Spiele von Miami gesehen habe, bin ich einen Tick mehr aufseiten Miamis“, sagte Toppmöller am Freitag.

Auch Mario Götze, Robin Koch und Timothy Chandler scheint der Football-Hype gepackt zu haben: In einem Video, das die Eintracht auf Youtube veröffentlichte, versuchten sich die Fußball-Profis an einem etwas anderen Lattentreffer - nämlich mit einem Football. Dass Football nur wenig mit Fußball zu tun hat, wurde deutlich. In drei Runden konnte nur Götze bei der „Crossbar-Challenge“ einen Treffer verzeichnen.

Nicht weiter schlimm, denn der Fokus gilt zunächst der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin. Toppmöller kann auf den Einsatz seiner drei zuletzt verletzten Stammspieler hoffen. Torhüter Kevin Trapp, Ex-Weltmeister Götze und Robin Koch gehe es „deutlich besser“, sagte der Eintracht-Cheftrainer. Das Trio hatte mit Rückenproblemen zu kämpfen. Final könne er die Einsatzfähigkeit jedoch erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend beurteilen.

Der Europa-League-Gewinner von 2022 will am zehnten Spieltag von der ersten Minute an „brutal da sein“, sagte Toppmöller. Das Spiel ist für die Hessen die zweite Station von wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsspielen in Serie. Auch wegen des NFL-Gastspiels in Frankfurt spielt die Eintracht innerhalb von neun Tagen in Berlin, Helsinki und Bremen. Einen großen Nachteil sieht der Eintracht-Coach darin nicht.

Und die Tendenz spricht für Frankfurt. Union hat jedes der elf letzten Pflichtspiele verloren. Die Berliner um Trainer Urs Fischer sind inzwischen in Richtung Tabellenkeller abgestürzt. Eine weitere Niederlage wäre Unions achte in der Bundesliga in dieser Saison im zehnten Spiel. So viele gab es insgesamt in der gesamten vorherigen Spielzeit. Die Eintracht liegt auf Position sieben. Erst am Mittwoch hatte sie sich bei Viktoria Köln (2:0) ins Achtelfinale des DFB-Pokals gekämpft, Union schied zuvor beim VfB Stuttgart (0:1) aus.

Toppmöller zufolge ist die Union-Partie mit einem Kampf mit einem angeschlagenen Boxer vergleichbar - „extrem gefährlich“. Darauf sei seine Mannschaft gut vorbereitet und werde körperlich dagegenhalten. „Es wird in Berlin nicht darum gehen, einen Schönheitspreis zu gewinnen“, betonte Toppmöller.